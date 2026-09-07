إسرائيل تحتفي بجزيرة أخرى في الهادي تفتتح سفارة بالقدس

خبرني - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن جمهورية ناورو ستفتتح، غدا الاثنين، سفارة لها في القدس، لتصبح -وفق قوله- الدولة التاسعة التي تفتح سفارة في المدينة.

وقال ساعر، في منشور على منصة إكس، إنه استضاف نائب رئيس ناورو ووزير خارجيتها ليونيل أينغيميا، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا سلسلة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين.

ووصف ناورو بأنها "دولة صديقة تقف باستمرار إلى جانب إسرائيل على الساحة الدولية"، مؤكدا أنه سيواصل العمل على تعزيز مكانة القدس.

وكان مجلس وزراء ناورو قد قرر في يونيو/حزيران الماضي افتتاح سفارة للبلاد في القدس، قبل أن يعلن ساعر القرار في يوليو/تموز الماضي.

وناورو دولة جَزرية صغيرة في جنوب المحيط الهادي، تبلغ مساحتها نحو 21 كيلومترا مربعا ويقطنها نحو 12 ألف نسمة.

وسبق لناورو أن اعترفت، في أغسطس/آب 2019، بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما كانت من الدول التي عارضت "إعلان نيويورك" المؤيد لحل الدولتين في سبتمبر/أيلول 2025.

وتأتي خطوة ناورو ضمن توجه شهدته بعض دول جزر المحيط الهادي، إذ افتتحت بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس في سبتمبر/أيلول 2023، كما افتتحت فيجي سفارتها بالمدينة في سبتمبر/أيلول 2025.