رحلة مدرسية تتحول لكابوس .. سقوط حافلة ومصرع 25 شخصا في كابو فيردي

خبرني - نقلت قناة RTP التلفزيونية عن السلطات المحلية أن حافلة سقطت من منحدر في كابو فيردي (الرأس الأخضر)، مما أسفر عن مصرع 25 شخصاً، وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والمراهقين.

وبحسب القناة، أسفر الحادث كذلك عن إصابة 18 شخصا آخرين.

ووفقا للقناة، وقعت المأساة يوم السبت في جزيرة فوغو التابعة لكابو فيردي، حيث انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت من ارتفاع 30 مترا إلى الأسفل.

وأشارت القناة نقلا عن مصدر في مجلس مدينة ساو فيليبي في جزيرة فوغو، إلى أن الحافلة كانت تنقل طلاب مدارس في رحلة استكشافية.

وقد تم نقل 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما إلى المستشفى، من بينهم أربعة في حالة حرجة.

وتقع جمهورية كابو فيردي (الرأس الأخضر) في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الغربية لقارة إفريقيا. وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 4033 كيلومترا مربعا، موزعة على أرخبيل يتكون من 10 جزر بركانية، ويقطنها ما يقارب 530 ألف نسمة.