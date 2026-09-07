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  • حدث تاريخي في الدوري الهولندي.. نجل أسطورة برشلونة يصبح أول حارس مرمى يسجل هدفين في مباراة واحدة - فيديو

حدث تاريخي في الدوري الهولندي.. نجل أسطورة برشلونة يصبح أول حارس مرمى يسجل هدفين في مباراة واحدة - فيديو

  • 07 أيلول 2026
  • 00:44
حدث تاريخي في الدوري الهولندي نجل أسطورة برشلونة يصبح أول حارس مرمى يسجل هدفين في مباراة واحدة فيديو

خبرني  -   دون رونالد كومان جونيور اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، بعدما أصبح أول حارس مرمى يسجل هدفين في مباراة واحدة بالبطولة.

وأحرز كومان جونيور هدفين خلال مواجهة كامبور لحساب الجولة الخامسة من الدوري الهولندي، قاد بهما فريقه "تيلستار" لانتزاع تعادل ثمين بنتيجة 2-2.

ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، فكومان جونيور (31 عاما)، المولود في برشلونة ونجل أسطورة الكرة الهولندية ونادي برشلونة رونالد كومان، هو المنفذ الأساسي لركلات الجزاء في فريقه، مما مكنه من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الهولندية.

وعاشت المباراة سيناريو دراميا بعد طرد لاعب تلستار، ثوريسون بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 22، لينتهي المطاف بتأخر الفريق (0-2) مع حلول الدقيقة 60، في لقاء شهد مشاركة جيلاني، نجل النجم السابق لمنتخب هولندا وميلان كلارنس سيدورف.

لكن الحارس المتألق قلب الطاولة بعد حصول فريقه على ركلتي جزاء، ترجمهما بنجاح، مسجلا هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني تحت ضغط عصبي هائل.

وبهاتين البصمتين، ضاعف كومان جونيور الحصيلة التهديفية لفريقه هذا الموسم لتصل إلى 4 أهداف بعد مرور 5 جولات، واصل بها هوايته الاستثنائية عقب هدفه الشهير من نقطة الجزاء في مايو 2026 والذي أمن بقاء تلستار في دوري الأضواء.

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