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البدلاء يفرضون التعادل في قمة يوفنتوس وميلان

  • 07 أيلول 2026
  • 00:31
البدلاء يفرضون التعادل في قمة يوفنتوس وميلان

خبرني  - لعب البدلاء دور البطولة في تعادل يوفنتوس مع ضيفه إيه سي ميلان بهدف لمثله في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء الأحد.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم ميلان عكس سير اللعب بهدف سجله ألفادجو سيسيه بعد تمريرة من صامويل تشوكويزي في الدقيقة 69، وذلك بعد مشاركة الثنائي بدقائق من على مقاعد البدلاء.

وأفلت يوفنتوس بنقطة التعادل بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجله البديل فيدريكو غاتي برأسية قوية بعد تمريرة عرضية متقنة من البديل الآخر تيون كوبمينيرز، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 7 نقاط في المركزين الرابع والخامس مع أفضلية ميلان بفارق الأهداف.

وفي الجولة القادمة، سيحل ميلان ضيفا على لاتسيو في ملعب "الأولمبيكو" يوم السبت، وبعدها بيوم يحل يوفنتوس ضيفا على ساسولو.

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