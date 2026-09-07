59 ألف راكب يستفيدون من المرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم

خبرني ، أظهرت بيانات حديثة أصدرتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري، أن عدد الركاب الذين استفادوا من المرحلة الثانية من مشروع النقل العام المنتظم بين المحافظات، بلغ زهاء 59.7 ألف راكبا خلال 21 يوما.

وأشارت الهيئة، إلى أن عدد الرحلات المنجزة على هذه الخطوط بلغ 4060 رحلة، باستخدام 180 حافلة منذ إطلاق المرحلة الثانية في 2 آب (أغسطس) وحتى 23 من الشهر نفسه.

وبحسب البيانات التي ترصد أداء المرحلة الثانية منذ بدء تشغيل خطوطها تدريجيا، توزع الركاب على سبعة خطوط تربط العاصمة بعدد من المحافظات، إلى جانب خطوط تربط المحافظات ببعضها البعض، في إطار توسعة شبكة النقل المنتظم، وفقا للغد.

وكانت الهيئة، أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الثانية تستهدف تشغيل سبعة مسارات باستخدام 180 حافلة، وتمت إضافة مسارين جديدين سيتم تشغيلهما لاحقا.

وتأتي هذه المؤشرات، مع إستمرار التوسع في مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، الذي يقوم على تشغيل الحافلات وفق مواعيد وترددات محددة، إلى جانب تجهيزها بأنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع والرقابة، وبدأ التشغيل التجريبي الفعلي للمرحلة الثانية في 2 آب (أغسطس) الماضي بإطلاق خطي عمان– الطفيلة وعمان – معان، قبل أن تدخل بقية خطوط المرحلة الخدمة تدريجيا خلال الشهر نفسه.

وتصدر خط الزرقاء – إربد خطوط المرحلة الثانية من ناحية أعداد المستخدمين حتى 23 من الشهر الحالي، مسجلا 20,997 راكبا عبر 1080 رحلة، وبمتوسط 19.4 راكب للرحلة الواحدة، يليه خط الطفيلة – عمان بـ12,479 راكبا و900 رحلة، ثم جرش – إربد بـ11,694 راكبا و595 رحلة.

وسجل خط معان – عمان 7445 راكبا عبر 510 رحلات، فيما نقل خط عجلون – عمان 3937 راكبا عبر 654 رحلة، وخط الزرقاء – المفرق – جامعة آل البيت 2708 ركاب عبر 171 رحلة، في حين سجل خط جرش – المفرق – جامعة آل البيت 458 راكبا عبر 150 رحلة.

وتظهر الأرقام أن متوسط الإشغال بين الخطوط التي بلغت 14 راكبا في المجمل العام، إذ سجل جرش - إربد أعلى متوسط بنحو 19.6 راكب للرحلة، تلاه الزرقاء – إربد بـ19.4 راكب، ثم الزرقاء –المفرق – جامعة آل البيت بـ15.8 راكب، ومعان – عمان بـ14.6 راكب، والطفيلة –عمان بـ13.9 راكب. في المقابل، بلغ متوسط عدد الركاب في الرحلة الواحدة 6 ركاب على خط عجلون – عمان، فيما سجل خط جرش – المفرق – جامعة آل البيت أدنى متوسط بين الخطوط، بنحو 3.1 راكب للرحلة.

وتعمل الهيئة على إدارة هذه الخطوط بالاعتماد على بيانات التشغيل وأنظمة النقل الذكية، إذ تتيح أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع والرقابة رصد أعداد الركاب ومستويات الطلب والالتزام بالرحلات والترددات، واستخدام هذه المؤشرات في تقييم الحاجة إلى تعديل الرحلات أو تعزيز الخدمة.

نمو أعداد ركاب خطوط

المرحلة الأولى

وفي موازاة التوسع في المرحلة الثانية، أظهرت مقارنة أعدتها الهيئة لثلاثة من خطوط المرحلة الأولى ارتفاع أعداد الركاب بعد سنة من التشغيل، إذ صعد إجمالي المستخدمين على خطوط إربد – عمان وجرش، – عمان والكرك – عمان من 81,660 راكبا في تموز (يوليو) من العام الماضي، إلى 138,846 راكبا في تموز (يوليو) الماضي، بزيادة بلغت 70 %.

وسجل خط جرش – عمان أعلى نسبة نمو، إذ ارتفع عدد مستخدميه من 15,747 إلى 39,946 راكبا، وبنسبة 153.7 %، فيما ارتفع عدد ركاب الكرك – عمان من 12,653 إلى 22,078 راكبا، بنمو 74.5 %، وزاد عدد مستخدمي خط إربد – عمان من 53,260 إلى 76,822 راكبا، بارتفاع 44.2 %.

ويذكر أن بيانات الهيئة أظهرت أن المرحلة الأولى، التي بدأت خلال العام الماضي، سجلت نحو 1.6 مليون راكب وأكثر من 139 ألف رحلة خلال ذلك العام، مع أداء تشغيلي تجاوز 95 %.

7636 راكبا إلى مدينة الحسين الطبية خلال أسبوع

وفي سياق خدمات الربط المباشر بالمرافق الحيوية، أظهرت بيانات الهيئة أن الخطوط المتجهة إلى مدينة الحسين الطبية نقلت 7636 راكبا، عبر 344 رحلة خلال الفترة من 15 إلى 21 آب (أغسطس) الحالي، بمعدل يومي بلغ 1092 راكبا من خلال 49 رحلة.

وتصدر خط جرش – مدينة الحسين الطبية أعداد المستخدمين بـ2987 راكبا، تلاه إربد – مدينة الحسين الطبية بـ2112 راكبا، ثم السلط – مدينة الحسين الطبية بـ1585 راكبا. وسجلت بقية الخطوط أعدادا أقل، توزعت بواقع 286 راكبا من الكرك، و271 من عجلون، و237 من الطفيلة، و134 من القادسية، و24 من الحسا.

وشكل ركاب خطوط جرش وإربد والسلط نحو 87.5 % من إجمالي مستخدمي الخطوط المتجهة إلى مدينة الحسين الطبية، بواقع 6684 راكبا من أصل 7636 راكبا، ما يعكس تركز الطلب على هذه المحاور الثلاثة.