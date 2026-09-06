هيفاء وهبي تسقط فجأة أثناء غنائها.. وتعليقها يثير تفاعلاً

خبرني - في حفل زفاف نجل المطربة اللبنانية جوليا بطرس والوزير إلياس بو صعب، سامر بو صعب على الشابة لانا نصولي، تصدرت إطلالة هيفاء وهبي أحاديث الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط لجمالها، بل لتعثرها وسقوطها فجأة أمام الحضور أثناء أدائها إحدى أغانيها.

فقد شهد الحفل موقفاً مفاجئاً حين تعثرت النجمة وسقطت أرضاً على وجهها أثناء أداء أغنيتها الشهيرة "فاكرني" وسط تفاعلها مع الجمهور. إلا أن صاحبة أغنية "بدنا نروق" تعاملت مع الحدث بابتسامة وعفوية بالغة، وسرعان ما استعادت توازنها لتكمل حفلها.

ولم تكتفِ النجمة بتجاوز الموقف على المسرح، بل شاركت على صفحتها في "تيك توك" الفيديو الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة، كما كتبت تعليقاً طريفاً حول الحادثة، قائلة: "وقعت بس وقعت في أيادٍ أمينة"، في إشارة إلى المحيطين بها ومحبة الجمهور الذي ساندها لحظة تعثرها.

فيما تفاعل كثيرون مع المقطع المصور، وانهالت التعليقات الطريفة على رد النجمة، ووصلت إلى 1200 تعليق.

يذكر أنه في يونيو 2026، احتفل سامر بو صعب ولانا نصولي بزواجهما مدنياً في بلجيكا، وسط أجواء عائلية خاصة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

ومن أبرز الحاضرين في حفل زفاف نجل جوليا بطرس أمس السبت، الفنان أحمد سعد، والفنان جوزيف عطية، ومصمم الأزياء إيلي صعب وعائلته.