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إيران سترفع أسعار الوقود على من يتخطى استهلاكهم 110 لترات شهريا

  • 06 أيلول 2026
  • 23:02
إيران سترفع أسعار الوقود على من يتخطى استهلاكهم 110 لترات شهريا

خبرني - قالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية الأحد إن طهران سترفع سعر البنزين على من يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا اعتبارا من الثلاثاء، في إطار جهود متزايدة لمعالجة المشاكل الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأميركية التي تشل اقتصادها.

وأضافت مهاجراني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية أن سعر الحصتين الأولى والثانية، اللتين تشملان 110 لترات، سيبقى دون تغيير، لكن سعر الحصة الثالثة سيتم رفعه إلى 100 ألف ريال إيراني للتر الواحد (حوالي أربعة سنتات بناء على سعر السوق الحرة).

وناقشت الحكومة من قبل مسألة رفع سعر البنزين في إيران، وهو من الأدنى في العالم، لكنها أجلت القرار وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اندلاع احتجاجات جديدة. وشهدت إيران احتجاجات واسعة النطاق في 2019 بسبب نفس القضية.

وقالت مهاجراني إن ارتفاع سعر الوقود لن يؤثر إلا على المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 110 لترات شهريا، ويأتي بسبب "الظروف الحالية".

وأضافت أن سائقي السيارات الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء ما يصل إلى 60 لترا بسعر 15 ألف ريال للتر و50 لترا إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر.

وفي كانون الأول، رفعت إيران جزئيا سعر البنزين المدعوم لمعظم المستخدمين، في محاولة من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود.
 

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