موتورولا تستعد بهاتف قابل للطي عريض يتجنب أبرز عيوب Galaxy Z Fold 8

خبرني - حقق هاتف Galaxy Z Fold 8، وهو أول هاتف قابل للطي بشاشة عريضة من شركة سامسونغ، نجاحًا مفاجئًا لم يتوقعه أحد.

وكان من الواضح إلى حد كبير أن "سامسونغ" طرحت الهاتف القابل للطي العريض في محاولة استباقية لمنافسة هاتف آيفون ألترا المرتقب من شركة أبل، لكنها حققت نجاحًا كبيرًا. ويحقق الهاتف مبيعات قوية حاليًا لدرجة أن الشركة تواجه نقصًا حادًا في المكونات.

ويبدو أن شركات أخرى لاحظت نجاح Fold 8، وتسعى بدورها إلى طرح هواتف قابلة للطي العريض ومنها "موتورولا".

ووفقًا لرسومات شاركها مصدر مع موقع "أندرويد هيدلاينز" بشكل حصري، يبدو أن "موتورولا" تعمل على هاتف قابل للطي عريض، بحسب تقرير للموقع المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وتشير الرسومات إلى وجود شريط أفقي للكاميرا في منتصف الجزء العلوي من ظهر الهاتف، وهو تصميم يشبه ما فعلته "شاومي" مع هاتف 18 Fold. ويساعد وضع الكاميرات في المنتصف بهذه الطريقة على توزيع وزن الهاتف بشكل متوازن عند وضعه على طاولة.

في المقابل، يضع هاتف Galaxy Z Fold 8 كاميرتيه الخلفيتين بشكل رأسي فوق بعضهما البعض في الزاوية العلوية اليسرى، وهذا الوزن غير المتوازن هو بالضبط السبب الذي يجعل الهاتف يهتز عند وضعه على الأسطح المستوية.

ومن المفترض أن يحمي الشريط الموجود في المنتصف هاتف موتورولا القابل للطي من المشكلة نفسها.

وتُظهر الرسومات أن هاتف موتورولا سيضم كاميرتي سيلفي. وعند فتح الهاتف، توجد كاميرا السيلفي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الداخلية. وعند إغلاقه، تنتقل فتحة كاميرا شاشة الغطاء إلى المنتصف تمامًا.

يبدو أن "موتورولا" تعمل أيضًا على شيء غير معتاد في منطقة المفصلة، إذ يصفها التسريب بأنها تتمتع بـ"تصميم سهل الفتح". وبدلًا من إطار مسطح تمامًا، تنحني الحواف قليلًا، على ما يبدو لجعل فتح الهاتف يبدو أكثر طبيعية.

أما فيما يتعلق بموعد الإطلاق، فقال المصدر لموقع "أندرويد هيدلاينز" إن الهاتف سيأتي "خلال الأشهر المقبلة"، لكن الموعد الدقيق واسم الهاتف لا يزالان مجهولين.