نتنياهو: مصممون على إسقاط النظام الإيراني ونهايته قريبة

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن حكومته "مصممة" على إسقاط النظام الإيراني، معتبرا أن نهايته "قريبة"، ومؤكدا أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وضرب أعدائها.

وقال نتنياهو خلال نخب بمناسبة رأس السنة العبرية خلال اجتماع الحكومة إن النظام الإيراني "ضعيف، يقاتل من أجل حياته، ويتعثر"، مضيفا "هناك مهمة أخرى يجب إكمالها، ونحن مصممون على تحقيقها"، في إشارة إلى إسقاط النظام في طهران.

وأضاف أن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، حققت "نجاحات هائلة" في مواجهة ما وصفه بالتهديد الوجودي الإيراني، مشيرا إلى استهداف البرنامج النووي والصواريخ الباليستية و"المحور الإيراني".

وقال نتنياهو إن إيران "تمتنع" عن مهاجمة إسرائيل لأنها تعرف ما ستكون عليه ردة الفعل، محذرا من أن طهران "ستتلقى ضربة لا يمكنها حتى تخيلها" إذا هاجمت إسرائيل.

وأضاف موجها كلامه إلى أعداء إسرائيل "لا تختبرونا"، مشيدا بصمود الإسرائيليين وقدرة بلاده العسكرية.

وأشار نتنياهو إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، وقال إن إسرائيل حققت "إنجازات هائلة"، لكن "لا يزال هناك المزيد لنكمله".

واعتبر أن إسقاط النظام الإيراني "سيغير وجه الشرق الأوسط وتاريخ شعبنا بشكل دائم"، مؤكدا أن حكومته مصممة على تحقيق ذلك وقادرة عليه.

وختم نتنياهو كلمته بتوجيه التهنئة بمناسبة رأس السنة العبرية، متمنيا أن تنتهي السنة "بلعناتها" وتبدأ سنة جديدة "ببركاتها".