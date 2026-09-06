وزير أمريكي يربط بين التوصل لإتفاق نووي مع إيران بوصول إدارة جديدة لسدة الحكم في طهران

خبرني - أقر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد، بعجز واشنطن عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية الحالية بشأن البرنامج النووي.

وقال رايت في مقابلة مع قناة "ABC": "ربما لن يكون هناك اتفاق نووي".

كما أكد رايت أن "قدرات إيران على تطوير برنامج نووي قد تُدمر ببساطة".

وأضاف رايت أن الاتفاق النووي "يمكن تأجيله إلى حين تسلم الإدارة الإيرانية القادمة زمام السلطة".

وكان رايت قد صرح أواخر أغسطس الماضي بأن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامج نووي مدني لها، ولكن بشرط التخلي عما وصفه بـ"برنامج الأسلحة".

وتابع قائلا إن "أفضل طريق نحو ذلك هو اتفاق منسق، يتخلون في إطاره عن برنامج الأسلحة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في بيان لها، أن إيران ترفض التعاون مع المفتشين النوويين ما دامت الحرب قائمة.

ووفقا للتقرير، فإن إيران تمتلك 440 كيلوغراما من اليورانيوم وهي كافية لإنتاج عدة أسلحة نووية إذا تم رفع نقاء المادة العالية التخصيب بدرجة أكبر قليلا.

يذكر أن إيران كان قد أعلنت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، وتصر على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية حصرا، ومن حقها تطوير هذا البرنامج.

بدورها، تصر الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على هذا الموقف أكثر من مرة خلال ولايته.