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الهلال يسعى لاستغلال سقوط النصر والابتعاد في الصدارة

  • 06 أيلول 2026
  • 21:56
الهلال يسعى لاستغلال سقوط النصر والابتعاد في الصدارة

خبرني - يسعى الهلال إلى استغلال سقوط غريمه التقليدي النصر أمام الاتحاد والانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري "روشن" السعودي للمحترفين وذلك عندما يستقبل نيوم ضمن الجولة السادسة من المسابقة يوم الاثنين.

وخسر النصر خارج أرضه أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر.

وحقق الهلال أرقاماً مميزة في انطلاقته القوية ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، إذ فاز في جميع مبارياته كما أحرز 17 هدفاً كأقوى هجوم، بينما تلقى 3 أهداف كأفضل دفاع بالتساوي مع القادسية.

وفي المقابل حقق نيوم الفوز في 3 مباريات بينما خسر مباراتين ليحل في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

والتقى الفريقان مرتين فقط في تاريخهما ببطولة دوري "روشن" السعودي للمحترفين الموسم الماضي فاز الهلال ذهاباً وإياباً.

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