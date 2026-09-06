طهبوب توجه 114 سؤالا رقابيا للحكومة

خبرني - وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب 114 سؤالًا رقابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استفسرت فيها عن الإجراءات الحكومية المتخذة حيال ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن.

وقالت طهبوب، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، إن الأردن قادر على استعادة موقع متقدم في مؤشرات حقوق الإنسان محليًا ودوليًا، معتبرة أن التقرير، الذي يقع في 232 صفحة، يشكل أساسًا مهمًا لرصد التحديات والبدء بخطوات عملية لتحسين الواقع.

وأوضحت أن أسئلتها جاءت بالتزامن مع تسلم مجلس النواب التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن، مشيرة إلى أنها دأبت سنويًا على توجيه أسئلة للوزارات والجهات الحكومية لمتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات وتعزيز الحقوق.

وتساءلت طهبوب عما إذا كانت الحكومة ستقدم، قبل صدور التقرير السنوي المقبل للمركز، تقريرًا يوضح ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان والإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير الحالي.

وتاليًا الأسئلة التي وجهتها طهبوب إلى رئيس الوزراء جعفر حسان: