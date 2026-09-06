الهواتف القابلة للطي ما زالت تعاني من مشكلة مزعجة.. هل ستجد الشركات حلًا؟

خبرني - لم تعد الهواتف القابلة للطي خبرًا جديدًا أو لافتًا كما كانت من قبل، فقد مرّ سبعة أعوام منذ أن أطلقت "سامسونغ" أول هاتف Galaxy Fold، وواجهت آنذاك مجموعة من التحديات. لكن الهواتف القابلة للطي تطورت كثيرًا منذ ذلك الحين، إذ أصبحت مزودة بشاشات أكثر تطورًا وتصميمات أنحف، إلى جانب جميع المزايا التي تتوقعها من هاتف حديث.

ومع ذلك، مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية، لا تزال الهواتف القابلة للطي أقل انتشارًا. ويرجح أن السبب هو أن شركات تصنيع الهواتف لا تزال أمامها بعض المشكلات الكبيرة التي يتعين عليها حلها قبل أن تنتشر الهواتف القابلة للطي بين المستهلكين العاديين.

قد يُعتقد أن بعض أبرز الشكاوى المتعلقة بالهواتف القابلة للطي تتعلق بهشاشتها أو بالثنية الموجودة في منتصف الشاشة، التي لا يزال بالإمكان رؤيتها بوضوح.

لكن هناك مشكلة أخرى مزعجة إلى حد كبير في الهواتف القابلة للطي، وهي مدى عدم استقرارها عند وضعها بشكل مسطح، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

والسبب الرئيسي هنا هو الكاميرا، فقد أصبح العثور على أي هاتف لا يحتوي على بروز ضخم للكاميرا في الجزء الخلفي أمرًا شبه مستحيل.

الهواتف القابلة للطي لا تستقر أفقيًا

تصبح المشكلة أكثر وضوحًا مع الهواتف القابلة للطي. فقد حاولت الشركات جعل هذه الهواتف أنحف بكثير، بحيث تبدو مثل الهواتف الذكية التقليدية عند طيها. لكن المكونات الأساسية، مثل مستشعرات الكاميرا، لا تزال تحتاج إلى مساحة كبيرة داخل الهاتف.

وهنا تأتي الحلول التصميمية التي تسمح بوضع جميع المكونات في مساحة محدودة.

ويُعد بروز الكاميرا في الواقع فكرة ذكية إلى حد كبير، إذ يوفر مساحة إضافية تسمح للعدسات بالامتداد إلى ما وراء جسم الهاتف. لكن في الحياة اليومية، يجعل هذا البروز الضخم الهاتف يهتز ويتمايل كثيرًا عندما يكون موضوعًا على الطاولة.

وبالنسبة إلى هاتف Galaxy Z Fold 8 الجديد، فإن وحدة الكاميرا لا تبرز بشكل ملحوظ من الجزء الخلفي فحسب، بل إنها موضوعة أيضًا بشكل رأسي. والنتيجة هي زيادة تمايل الهاتف عند وضعه على سطح مستوٍ.

وليس من الصعب العثور على منشورات على منصة "ريديت" لمستخدمين يشتكون من مدى عدم استقرار Z Fold 8. وقد يصبح الأمر مزعجًا للغاية مع مرور الوقت.

بل إن بعض الأشخاص ذهبوا إلى حد تفكيك هواتفهم بالكامل لإزالة الكاميرات الخلفية نهائيًا، وهو بالتأكيد أمر لا ينبغي فعله. ومع ذلك، فإن هذا يوضح مدى استياء المستخدمين من خيار التصميم هذا.

ومع استمرار الهواتف في أن تصبح أنحف، وتطور كاميراتها وتحسن قدراتها، فمن المرجح أن تستمر هذه المشكلة. فلا تزال الكاميرات بحاجة إلى مستشعرات كبيرة لتقديم أداء أفضل.

وقد يكون أحد الحلول الممكنة هو جعل الهواتف أكثر سمكًا بحيث يكون ظهرها مسطحًا، تمامًا كما كان الحال في الماضي. لكن على الأرجح لن يحدث ذلك. لذلك، ربما يكون أفضل خيار أمام المستخدمين هو استخدام غطاء سميك للهاتف القابل للطي.

تنازلات استخدام الهاتف القابل للطي

يمكن أن يكون استخدام الهواتف القابلة للطي ممتعًا للغاية. فالمستخدم يحصل تقريبًا على جهاز بحجم جهاز لوحي صغير، ويمكنه طيه ووضعه في جيبه. ورغم أنها لم تصبح منتشرة على نطاق واسع حتى الآن، فإن أحدث أجهزة سامسونغ تحظى باهتمام كبير.

إضافة إلى ذلك، مع توقع طرح "أبل" لأول آيفون قابل للطي الشهر المقبل، سيكون هناك بالتأكيد مزيد من الاهتمام بالهواتف الذكية القابلة للطي حول العالم. لكن استخدام الهواتف القابلة للطي لا يزال يأتي مع الكثير من التنازلات، حتى بعيدًا عن بروز الكاميرا الضخم.

فالثنية الموجودة في منتصف الشاشة لا تزال موجودة. وقد بذلك الشركات جهودًا كبيرة لجعلها أقل وضوحًا، لكن الشاشة لا تزال تبدو وكأنها مصنوعة من بلاستيك مجعد. ويصبح الأمر أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد فتح الهاتف وإغلاقه لعدة أشهر.

ولا تزال البرمجيات تمثل مشكلة أيضًا، خاصة على نظام أندرويد. فلا يوجد الكثير من التطبيقات التي تستفيد فعلًا من الشاشات ذات الحجم المماثل لشاشات الأجهزة اللوحية. كما أن بعض التطبيقات، مثل تيك توك، لا تزال تبدو غريبة إلى حد ما على شاشة Z Fold 8 الأوسع والأقصر.

وهذه إحدى النقاط التي قد تتفوق فيها "أبل"، إذ تميل تطبيقات iOS إلى التكيف مع الميزات والأجهزة الجديدة بشكل أسرع.

ومن الصعب أيضًا تجاهل حقيقة أن هذه الهواتف أغلى بكثير من الهواتف الذكية التقليدية، ومع ذلك، فهي لا تقدم دائمًا أفضل العتاد.

ومن المتوقع أيضًا أن يفتقر آيفون القابل للطي، وفقًا للتسريبات، إلى عدسة التقريب وميزة Face ID، وهما ميزتان أصبحتا من المزايا الأساسية في طرازات آيفون Pro.