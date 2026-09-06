تهديد مبطن أم تحذير اقتصادي؟.. قاليباف لبيسنت: استعدوا للإقلاع

خبرني - وجّه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ردا على تصريحات الأخير بشأن انخفاض أسعار النفط مستقبلا إلى مستويات بين 40 و 50 دولارا.

ونشر قاليباف على منصة "إكس"صورة تظهر وزير الخزانة الأمريكي "يمتطي" صاروخا، مرفقا الصورة بعبارة: "إلى الأعلى.. عمليات الإحماء قبل الإقلاع"، في إشارة إلى توقعاته بأن الاقتصاد والأسواق الأمريكية قد تواجه مرحلة أكثر صعوبة.

وسلّط قاليباف في منشوره الضوء على عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها أسعار الديزل، وسوق سندات الخزانة الأمريكية، والإنفاق وخدمة الدين، إضافة إلى وضع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي.

وجاءت الرسالة في أعقاب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث أشار فيها إلى إمكانية تراجع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح ما بين 40 و50 دولارا للبرميل في حال انتهاء الصراع وعودة كميات كبيرة من النفط للتدفق إلى الأسواق العالمية.

ويرى قاليباف أن هذا السيناريو المتفائل بشأن انخفاض أسعار الطاقة يتجاهل، بحسب قراءته، مجموعة من الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الطاقة وخدمة الدين الحكومي وتذبذب الأسواق المالية.