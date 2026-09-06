الأردن وبريطانيا يؤكدان استمرار التعاون والتنسيق بجهود تثبيت الاستقرار بغزة

خبرني - أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتنمية البريطاني إد ميليباند الأحد، استمرار العمل على تعزيز علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن والمملكة المتحدة، وتعميق التنسيق في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الصفدي وميليباند في اتصالٍ هاتفيٍّ سبل توسعة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية، وأكّدا دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأكّد الصفدي وميليباند استمرار التعاون والتنسيق في جهود تثبيت الاستقرار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى القطاع. كما بحثا التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، حيث حذّر الصفدي من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتأجيج الصراع في المنطقة.

وثمّن الصفدي مواقف بريطانيا الداعمة لحل الدولتين سبيلًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف. وهنّأ الصفدي ميليباند على توليه وزارة الخارجية في المملكة المتحدة.

وأكّد التطلع للعمل على تطوير التعاون الثنائي وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.