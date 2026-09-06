الأردن ولبنان يبحثان تبادل المقاعد الجامعية وتسهيل قبول الطلبة

خبرني - بحث وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، الأحد، مع وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي، تبادل المقاعد الدراسية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بين الجامعات الأردنية واللبنانية، وتسهيل إجراءات القبول وتفعيل اتفاقيات التعاون الأكاديمي وتشجيع الأبحاث الموجهة لمعالجة التحديات التربوية والتعليمية.

وجرى خلال اللقاء، بحضور السفيرة اللبنانية في عمّان بريجيت طوق، بحث سبل تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في المجالين التربوي والتعليمي.

واستعرض محافظة مشروع الدمج والتحول المؤسسي وإعادة هيكلة قطاع التعليم، الذي جمع بين التربية والتعليم والتعليم العالي وتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط والوصول إلى هيكلية تعليمية أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المستقبل.

كما عرض تجربة الأردن في تأهيل المعلمين والقيادات التعليمية والإدارية، من خلال البرامج المتخصصة وأكاديمية تدريب المعلمين، إلى جانب إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وبرامجه المتعلقة بالتعليم وتنمية الموارد البشرية واستخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أشادت كرامي بالتجربة الأردنية في تطوير منظومة التعليم والقيادة التربوية، واستعرضت واقع التعليم والجامعات في لبنان وآليات انطلاق العام الدراسي الجديد والهيكلية الإدارية للتعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى برامج عمل، كما أبدت الرغبة في تنظيم ملتقى مشترك يضم مسؤولي مراكز المناهج والتدريب ورؤساء الجامعات والخبراء من البلدين لبحث التحديات المشتركة وتطوير حلول عملية لها.

وتناول اللقاء تطوير المناهج واستراتيجيات التعلم الرقمي، ومعالجة الفاقد التعليمي، وتأهيل القيادات التربوية والإدارية، وضمان الجودة، ومعادلة الشهادات، إلى جانب تأهيل المعلمين وتدريبهم ورخصة ممارسة المهنة.

واتفق الجانبان على تفعيل اللجان الفنية المشتركة عبر تقنيات الاتصال المرئي، وتحديد خطوات العمل ومتابعة تنفيذ البرامج والأفكار المطروحة بما يخدم الطلبة والكوادر التعليمية في البلدين.