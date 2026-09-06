خبرني - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من خدمة "اشمل نفسك" المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للعامل الإبلاغ عن عدم شموله بالضمان الاجتماعي أو شموله بأجر يقل عن أجره الفعلي.

وأوضحت المؤسسة في بيان الأحد أنها ستقوم بعد تقديم الطلب بإجراءات التحقق والتفتيش اللازمة، وفي حال ثبوت علاقة العمل يتم شمول العامل اعتباراً من تاريخ عمله لدى المنشأة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت، أن الخدمة متاحة عبر موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ضمن زاوية الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن جميع البيانات والمعلومات المقدمة من العامل يتم التعامل معها بسرية تامة واستخدامها لغايات دراسة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المؤسسة أن الخدمة تشمل كافة العاملين في مختلف المنشآت، بما فيها شركات الأمن والحماية وشركات النظافة وغيرها، ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة الى أنه بعد تقديم الطلب، تقوم فرق المؤسسة المختصة بإجراءات التحقق والتفتيش على المنشأة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إرسال الطلب.

ودعت المؤسسة العاملين إلى التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي وبأجورهم الحقيقية قبل تقديم الطلب، وذلك من خلال الدخول إلى حسابهم الشخصي في الخدمات الإلكترونية، وفي حال عدم الشمول أو وجود اختلاف بالأجر الفعلي، يمكنهم الاستفادة من خدمة "اشمل نفسك" لحماية حقوقهم التأمينية.