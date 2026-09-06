برشلونة يمطر شباك فالنسيا بخمسة أهداف

خبرني - سجل لامين يامال هدفين وواصل رافينيا سلسلة أهدافه ليكتسح فريقهما برشلونة مضيفه فالنسيا بخمسة أهداف دون رد وينفرد بصدارة الدوري الإسباني يوم الأحد.

ولم يمهل برشلونة الذي بدأ نجمه الجديد رودري أول مباراة كأساسي، خصمه وهز شباكه بطريقة رائعة من لامين يامال بعد مرور 6 دقائق فقط، ثم أضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني أحرز رافينيا هدفه السادس في 4 مباريات مع برشلونة، ثم أضاف بيدري الهدف الرابع وأكمل لامين الخماسية في اللحظات الأخيرة.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم برشلونة الجديد المنتقل من أرسنال الإنجليزي الأسبوع الماضي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام ريال بيتيس يوم الجمعة.