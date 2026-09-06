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سورية.. إيقاف خلية ثانية مرتبطة بشبكة عملاء للنظام السابق

  • 06 أيلول 2026
  • 20:44
سورية إيقاف خلية ثانية مرتبطة بشبكة عملاء للنظام السابق

خبرني - قال قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على أفراد خلية أمنية ثانية مرتبطة مباشرة بشبكة عملاء للنظام السابق، وذلك في إطار التحقيقات والمتابعة الأمنية المستمرة للملف.

وأوضح باكير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن توقيف أفراد الخلية جاء بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل نشاط الخلية وارتباطاتها.

وأضاف أن الجهات المختصة تستكمل الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أوقفت في 15 حزيران الماضي أفراد شبكة قالت السلطات السورية إنها مرتبطة بالنظام السابق.

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