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شهيدان أحدهما طفلة بقصف الاحتلال مركبة في غزة

  • 06 أيلول 2026
  • 20:42
شهيدان أحدهما طفلة بقصف الاحتلال مركبة في غزة

خبرني - استشهد فلسطينيان، مساء الأحد، بقصف طائرات الاحتلال حي النصر غرب مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيدين أحدهما طفلة وعدد من المصابين لمستشفى الشفاء في مدينة غزة جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية قرب مفترق حميد بحي النصر.

في السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق حي التفاح شرقي غزة، وشمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,651 شهيدا و174,592 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023، فيما استقبلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة 17 إصابة.

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