الأردن ومصر يبحثان تحضيرات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري

خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع تناول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الاثنين في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. كما بحثا أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعين وسبل تعزيز التنسيق العربي إزاءها.

وأكّد الصفدي وعبد العاطي عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية، وأكّدا الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شدّدا على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، والعمل على ترجمة ما تتمتع به الدول الثلاث من إمكانات إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب الدول الشقيقة الثلاث.

كما بحث الوزيران القضية الفلسطينية، وجهود استكمال تنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتثبيت الاستقرار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها.

كما بحثا التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وأكّدا الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وشدّدا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وأكّد عبد العاطي دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، وأكّدا ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. وجدّدا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول عربية شقيقة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التضامن الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات.