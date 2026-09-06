بدء التقديم لتجسير الجامعات الرسمية.. الرابط والرسوم ومواعيد الامتحان

خبرني - بدأت عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية، اليوم الأحد الموافق 6/9/2026، وتنتهي يوم الخميس الموافق 10/9/2026 الساعة 12 مساء بحسب بيان من وزارة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال التقديم على الرابط الآتي : https://admhec.gov.jo/Brg2026_2027/Login.aspx .



علماً بأن الطلبة الذين يحق لهم التقدم بطلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير في البرنامج العادي للعام الجامعي 2026-2027، ينقسمون إلى فئتين:

الفئة الأولى : الطلبة (5)% الخمسة بالمئة الأوائل في الامتحان الشامل للعام الجامعي 2025-2026، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، حيث أن هؤلاء الطلبة ليس مطلوب منهم تقديم امتحان القبول لأغراض التجسير الذي ستعقده وحدة تنسيق القبول الموحد، ومطلوب منهم تسديد رسم تقديم الطلب والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً فقط، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه ، وللتعرف على هذه الأسماء وأدنى معدل في الامتحان الشامل في كل تخصص على مستوى المملكة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/BRGShamelSuccStu.aspx

الفئة الثانية: الطلبة (5)% الخمسة بالمئة الأوائل في المعدل التراكمي في كل تخصص على مستوى الكلية/الجامعة خريجي الفصل الصيفي الماضي 2024-2025، والفصلين الأول والثاني 2025-2026، علماً بأن هؤلاء الطلبة مطلوب منهم تقديم امتحان القبول لأغراض التجسير، والذي ستعقده وحدة تنسيق القبول الموحد، ومطلوب منهم تسديد رسم تقديم الطلب والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، إضافة إلى رسم تقديم امتحان القبول والبالغ قيمته (50) خمسون ديناراً أردنياً، وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه، وللتعرف على هذه الأسماء وأدنى معدل تراكمي في كل تخصص في كل كلية /جامعة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/BRGSuccStu.aspx .

مع التأكيد بأن موعد عقد الامتحان سيكون يوم الخميس الموافق 17-9-2026 حيث ستعلن الوحدة تفاصيل عقده كاملة لاحقاً، وللتعرف على الإطار العام لهذا لامتحان (مواضيع الامتحان) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/Files/DiplomExams.pdf

وترغب الوحدة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:

أولاً: ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل : تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

ثانياً: يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

ثالثاً: يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة شريطة أن يكون الطالب مقبولاً في برنامج الدبلوم المتوسط قبل الفصل الأول من العام الجامعي 2022-2023.