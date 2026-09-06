بن زايد يرد على رسالة بن راشد: كل إنجاز إماراتي أنت أساس فيه

خبرني - رد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على رسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقوله " أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج راسي وعضيدي في السير على نهج زايد، بو راشد، كل إنجاز إماراتي أنت أساس فيه".

ودون بن زايد في حسابه على منصة "إكس" : "أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج راسي وعضيدي في السير على نهج زايد، بو راشد، كل إنجاز إماراتي أنت أساس فيه. كلماتك وسام على صدري وشهادتك أعتز بها. أدام الله بيننا هذه الأخوّة والمحبة، وحفظ الإمارات وأهلها، وجعلنا دائماً عند حسن ظن وطننا بنا، والله يحفظك ذخر للإمارات".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وجه رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ضمن كتابه الجديد "الرسائل"، الذي يمثل الجزء الثاني من كتاب "علمتني الحياة"، والذي يضم مجموعة من الرسائل التي تستند إلى تجاربه.