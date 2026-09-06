وزارة الأوقاف: تثبيت حصة الأردن لموسم الحج بـ 8 آلاف حاج

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالبة، الأحد، إن حصة الأردن لموسم الحج المقبل تم تثبيتها عند 8 آلاف حاج.

وأضاف الطوالبة، لقناة المملكة، أن باب التسجيل فُتح إلكترونيا عبر منصة دائرة الحج والعمرة ويستمر حتى 27 أيلول الحالي، مشيرا إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المسجل الأصيل من مواليد 31 كانون الأول 1980 فما دون، وممن لم يؤدوا فريضة الحج سابقا.

وأوضح الطوالبة أن إلزام المسجل الأصيل بدفع مبلغ 200 دينار يهدف إلى التأكد من جدية المتقدمين وضبط الأعداد الفعلية الراغبة في أداء المناسك.

وبدأ الأحد التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، لموسم الحج 2027، وفقا لما أعلنه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، أوضح الخلايلة أنه يحق لمن استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل 1 كانون الثاني 2021 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، دون دفع أي مبالغ عند التسجيل.

أما المرأة الراغبة باصطحاب محرم، فيشترط لقبول تسجيلها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل 1 كانون الثاني 2021 لها وللمحرم، أو أن يكون المحرم مشتركا في الصندوق وتنطبق عليه الشروط نفسها.

وأكد أن مدخري صندوق الحج غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل.