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إقرار أنظمة في عدد من الجامعات

  • 06 أيلول 2026
  • 18:46
إقرار أنظمة في عدد من الجامعات

خبرني - على صعيد تنظيم الشًّؤون المتعلِّقة بالجامعات الأردنيَّة، أقرَّ مجلس الوزراء خمسة أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعات الآتية: الجامعة الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيَّة؛ وذلك بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين في هذه الجامعات، وحوكمة أعمال صناديق الادِّخار وإداراتها وجميع الشُّؤون المتعلِّقة بها؛ بما يعزِّز قيم العدالة والشَّفافية واستفادة المستحقِّين منها.

وفي إطارٍ موازٍ، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الهيئة التدريسيَّة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيَّة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف تحديد المستحقَّات الماليَّة لأعضاء هيئة التَّدريس المجازين على نظام التفرُّغ العلمي داخل المملكة، بما في ذلك حوافز البرنامج الموازي.

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