*
الاحد: 06 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الموافقة على تنفيذ مشروع يوفر 20% من فاتورة الطاقة للمباني الحكومية

  • 06 أيلول 2026
  • 18:40
الموافقة على تنفيذ مشروع يوفر 20 من فاتورة الطاقة للمباني الحكومية

خبرني  - قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة، وذلك وفقاً لمخرجات دراسة التَّدقيق الطَّاقي التي تمَّ إعدادها لهذه الغاية.

ويأتي القرار في ظلّ استمرار الحكومة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة، وتطبيق الخطَّة الوطنيَّة لترشيد استهلاك الطَّاقة، التي تقوم أساساً على تقليل الكُلف على القطاعات المختلفة.

ويتوقَّع أن يسهم تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة إلى توفير قُرابة 20% من فاتورة الطَّاقة، وفقاً لمخرجات الدِّراسة، حيث سيتمّ البدء بمجموعة من الوزارات بدءاً من العام المقبل، ومن ثمّ تعميمها على بقيَّة الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إقرار أنظمة في عدد من الجامعات
إقرار أنظمة في عدد من الجامعات
  • 2026-09-06 18:46
مجلس الوزراء يقرر السير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة
مجلس الوزراء يقرر السير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة
  • 2026-09-06 18:38
السفير أبو حسان يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا لدى سلطنة عُمان
السفير أبو حسان يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا لدى سلطنة عُمان
  • 2026-09-06 18:35
إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام وزارة المالية على التقاعد
إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام وزارة المالية على التقاعد
  • 2026-09-06 18:32
انطلاق فعالية (اكتشف الأردن الرقمي 2026)
انطلاق فعالية (اكتشف الأردن الرقمي 2026)
  • 2026-09-06 17:31
الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء الإمارات والجزائر والصومال ودول أخرى
الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء الإمارات والجزائر والصومال ودول أخرى
  • 2026-09-06 17:10