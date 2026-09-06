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تطوير العقبة: طرح عطاءي تنفيذ وتشغيل مشروع ميناء نفطي جديد نهاية أيلول

  • 06 أيلول 2026
  • 18:37
تطوير العقبة طرح عطاءي تنفيذ وتشغيل مشروع ميناء نفطي جديد نهاية أيلول

خبرني - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن رئيس الوزراء وجه بالمضي في طرح عطاءي تنفيذ وتشغيل مشروع إنشاء ميناء نفطي جديد في العقبة، مع نهاية أيلول الحالي.

وأضاف الصفدي أن شركة تطوير العقبة تتوقع وصول 114 باخرة إلى ميناء العقبة من الآن وحتى نهاية أيلول، واصفا العدد بأنه "هائل".

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان، ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة، عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدودية.

وشدد حسان خلال اجتماع عقد مع وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص، على ضرورة استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

كما اطلع رئيس الوزراء على واقع العمل في موانئ العقبة، التي تعمل كمحور لوجستي وإقليمي بكفاءة عالية، وجرى خلال الاجتماع عرض الخطط والبدائل اللوجستية المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الراهنة؛ بما يضمن استدامة سلاسل التوريد والإمداد بكفاءة، وتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية.

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