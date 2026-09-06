أسرار التغيّرات الهرمونية.. لماذا تصاب الحامل بجفاف العين؟

خبرني - تُعد مشكلة جفاف العين من الأعراض الشائعة التي تواجه العديد من النساء أثناء فترة الحمل، وتزداد حدتها غالباً في الثلث الثالث، نتيجة للتغيرات الهرمونية المتسارعة التي تؤثر في إنتاج الدموع وجودتها.

ووفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي" الصحي، تظهر أعراض جفاف العين عبر الشعور بالحكة، أو الحرقة، أو الاحمرار، إضافة إلى الحساسية للضوء، وضبابية الرؤية، وصعوبة ارتداء العدسات اللاصقة.

ورغم ارتفاع مستويات هرمون الأندروجين الداعم للغدد الدمعية أثناء الحمل، فإن الارتفاع المتزامن في هرمون الاستراديول يُعتقد أنه يثبط الجينات المسؤولة عن تحفيز إفراز الدموع، مما يؤدي إلى انخفاض رطوبة العين.

كما تسهم عوامل أخرى مثل استخدام الشاشات، ونقص فيتامين (أ)، أو الأمراض الجلدية كالأكزيما في تفاقم الحالة.

طرق التخفيف والعلاج

يمكن للحوامل السيطرة على الأعراض من خلال مجموعة من التدابير المنزلية والعلاجات الطبية تحت إشراف الطبيب:

العلاجات المنزلية: ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء، استخدام أجهزة ترطيب الهواء، ووضع الكمادات الدافئة على الجفون، وتناول مكملات أوميغا-3.

القطرات المرطبة: استخدام الدموع الاصطناعية الخالية من المواد الحافظة لتخفيف التهيج.

الخيارات الطبية: في الحالات الأشد، قد يوصي الطبيب بسدادات مجرى الدمع للمحافظة على سائل الدمع داخل العين، أو قطرات الستيرويد لفترات قصيرة.

وبحسب الأطباء، تُعد هذه الحالة مؤقتة في الغالب، وتبدأ بالتحسن بعد الولادة وانضباط الهرمونات. ومع ذلك، يُشدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي قطرات أو مكملات غذائية لضمان سلامة الأم والجنين.