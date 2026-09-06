الصناعة : توجّيه 53 إخطارا بالمخالفة في قضية المركبات ذات العيب المصنعي

خبرني - وجّهت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة 53 إخطارًا بالمخالفة إلى الجهات المعنية في ملف مركبات «JAC E10 X» و «JAC E10 SEHOL»، في إطار الإجراءات المتخذة بموجب قانون حماية المستهلك، فيما وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين على الخطة التنفيذية للإجراءات التصحيحية التي أعلنت عنها المديرية لمعالجة القضية وضمان حقوق المتضررين.

وتتجه وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى تشديد إجراءاتها في ملف المركبات ذاتها، بعد ارتفاع أعداد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك، عقب تأكيد وجود عيب مصنعي في هذا النوع من المركبات.

وتشمل الإجراءات 9 جهات مزوّدة لمركبات «JAC» المذكورة في الأردن، من بينها الشركة والمجموعة المزوّدة، إضافة إلى سبعة معارض، على أن تُتخذ بحق جميع الجهات المعنية الإجراءات القانونية والاحترازية اللازمة.

وجدّدت مديرية حماية المستهلك دعوتها للمواطنين المتضررين إلى تسجيل شكاواهم لدى المديرية، سواء اكتُشف العطل في مركباتهم أم لم يُكتشف بعد، وسواء كانت المركبة مشمولة بالكفالة أم غير مشمولة بها، وذلك لحصر الحالات ومتابعتها ضمن الإجراءات التصحيحية المتخذة.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ومعالجة آثار العيب المصنعي.

وقالت مديرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة رولا الملكاوي ،الخميس، إن المديرية تلقت 53 شكوى حول وجود عيوب مصنعية في سيارات من طراز JAC E10X / E10X SEHOL، مشيرة إلى أن العيب المصنعي الذي تم الإبلاغ عنه هو "التوقف المفاجئ خلال قيادة المركبة".



وأضافت أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإيقاف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المباعة من الطراز المذكور، وإبلاغ دائرة الجمارك بعدم التخليص على أي منها.



وأكدت أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة فنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، لافتة النظر إلى أن نتيجة الفحوصات بينت وجود مؤشرات فنية قوية تدل على وجود هذا العيب المصنعي.