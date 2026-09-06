*
الاحد: 06 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

القاضي يتسلم نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة

  • 06 أيلول 2026
  • 17:31
القاضي يتسلم نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة

خبرني - تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأحد، نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقباله رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة.

وأكد القاضي أن مجلس النواب ينظر بأولوية لحقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الإطار.

وقال القاضي إن مجلس النواب سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيدرس عبر لجانه المختصة التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير المركز.

بدورها، أكدت الحاج حسن، اعتزاز المركز بالعلاقة مع مجلس النواب في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بعد حادثة الياس .. النقل النيابية تبحث ملف نقل طلبة المدارس
بعد حادثة الياس .. النقل النيابية تبحث ملف نقل طلبة المدارس
  • 2026-09-04 20:13
شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين على طاولة النواب مجدداً
شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين على طاولة النواب مجدداً
  • 2026-09-02 09:59
رفض استبدال عقوبة الرياطي
رفض استبدال عقوبة الرياطي
  • 2026-09-01 19:44
الظهراوي: حسان أبلغني بعدم وجود عفو عام
الظهراوي: حسان أبلغني بعدم وجود عفو عام
  • 2026-09-01 11:26
الروابدة يفتح ملف الترويج السياحي للإسرائيليين بسؤال نيابي
الروابدة يفتح ملف الترويج السياحي للإسرائيليين بسؤال نيابي
  • 2026-09-01 06:39
الخشمان يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها: مسيرة ارتبطت بالإنسان الأردني وقضاياه
الخشمان يهنئ جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها: مسيرة ارتبطت بالإنسان...
  • 2026-08-31 20:15