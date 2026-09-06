انطلاق فعالية (اكتشف الأردن الرقمي 2026)

خبرني - انطلقت الأحد في عمّان فعاليات "اكتشف الأردن الرقمي 2026"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال برنامج "جوردن سورس"، بمشاركة وفد دولي يضم 15 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة الأعمال والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتعهيد والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني وأشباه الموصلات والاستثمار.

ويمثل المشاركون مؤسسات من بينها «تيدكو» (TEDCO) مؤسسة تطوير التكنولوجيا في ولاية ميريلاند الأميركية، و«سيمنس» لبرمجيات الصناعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«إس تي إنجينيرينغ» السنغافورية، و«إكستريم غروب» البرازيلية، و«بلوك إيه بي تي» البريطانية، و«كواي أكسيليريشن»، و«إس في إتش كابيتال»، و«نيكسوس إغنايت»، و«آوتسورس أكسيليريتور»، و«كيو 2 غلوبال».

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تستمر الفعالية حتى التاسع من أيلول، وتشمل أنشطتها عمّان والعقبة، وتختتم في البترا.

ويعد برنامج «جوردن سورس» من المبادرات النوعية التي تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للترويج للأردن كوجهة استثمارية لشركات التكنولوجيا في مجالات الخدمات العالمية، والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وأشباه الموصلات، والاقتصاد الإبداعي، والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها المملكة للشركات العالمية، وربطها بالكفاءات والشركات والفرص الاستثمارية في القطاع.

ويوفر البرنامج للشركات نقطة اتصال واحدة من الاستفسار الأول وحتى بدء التشغيل.

وتهدف فعالية «اكتشف الأردن الرقمي 2026» إلى تعريف المشاركين عن قرب بمنظومة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في المملكة، وإبراز الكفاءات الأردنية والفرص المتاحة أمام الشركات العالمية للاستثمار والتوسع وإقامة عملياتها الإقليمية من الأردن، إلى جانب بناء علاقات مباشرة مع الشركات ورواد الأعمال والمؤسسات والجامعات العاملة في القطاع.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، خلال افتتاح المنتدى الرئيسي للفعالية، أن البرنامج صُمم ليتيح للمشاركين الاطلاع على قطاع التكنولوجيا الأردني بأنفسهم لا الاستماع عنه من على المنصة، قائلاً: "لم ندعُ هذا الوفد إلى مؤتمر، بل دعوناه ليدخل الشركات الأردنية، ويجلس مع المهندسين ورواد الأعمال الأردنيين، ويرى بنفسه كيف يبدو العمل انطلاقاً من الأردن".



وأكد سميرات أن إطلاق المؤتمر يشكل بداية لفتح آفاق التعاون وجذب الشراكات واستثمارات جديدة للأردن، مشيراً إلى أن قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي يحظى بدعم واهتمام ملكي، وبمتابعة مستمرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأوضح سميرات أن الكفاءات البشرية تمثل إحدى أبرز المزايا التنافسية للأردن، إذ يتخرج في الجامعات الأردنية أكثر من 45 ألف طالب سنوياً، 22 %منهم في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشكل الإناث ما يصل إلى 51 %من خريجي هذه التخصصات، وأسهمت في تعزيز موقع المملكة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والريادة، إلى جانب التقدم في الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار. وأكد أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، ودعم الاستثمارات الرقمية والتكنولوجية، وتطوير المهارات، بما يهيئ بيئة تساعد الشركات على الاستثمار والنمو والتوسع من الأردن.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 2 مليار دولار أميركي في عام 2025، بارتفاع نسبته 25 %عن العام السابق، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2017. وتستفيد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا من إعفاء خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات، ومن ضريبة دخل بنسبة 5 %على الأرباح المتحققة في الأردن.

وشهد المنتدى الافتتاحي، الذي عقد في عمّان بحضور أكثر من 100 مشارك من قطاع التكنولوجيا الأردني، جلسات حوارية متخصصة تناولت الميزة التنافسية للأردن في الكفاءات، وتعهيد تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات للأسواق العالمية، ومنظومة أشباه الموصلات الناشئة، إلى جانب حوار مفتوح حول نظرة المستثمرين إلى الأردن، وكلمة حول بناء اقتصاد الابتكار ألقاها تروي ستوفال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تيدكو».

ويتواصل برنامج فعالية اكتشف الأردن الرقمي 2026 خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية إلى مجمع الملك الحسين للأعمال، الذي يضم نحو 300 شركة ناشئة وأكثر من 30 شركة دولية وما يزيد على 10 آلاف وظيفة، ولقاءات ثنائية مباشرة بين أعضاء الوفد والشركات والمؤسسات والمستثمرين الأردنيين، قبل انتقال البرنامج إلى العقبة، حيث يزور المشاركون مركز العقبة الرقمي وجامعة العقبة للتكنولوجيا ويطلعون على منظومة البنية التحتية الرقمية والاتصالات الدولية وفرص الاستثمار، إلى جانب عدد من المؤسسات والمشروعات في المدينة.