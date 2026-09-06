الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء الإمارات والجزائر والصومال ودول أخرى

خبرني - جرت في قصر بسمان الزاهر، الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان محمد الشامسي، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد زرقط، والسفير غير المقيم لجمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح، وسفيرة إيرلندا نيكول ماكهيو.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفير مملكة النرويج أندرياس لوفولد، وسفير مملكة بلجيكا جانماركو ريزو، وسفير جمهورية إيطاليا بيير لويجي زامبورليني، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية الدومينيكان يست كاريداد رومان مالدونادو، والسفير غير المقيم لجمهورية بوروندي ايزيدور نتيرامبيبا.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدﷲ، طيب ﷲ ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.