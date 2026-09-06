*
الاحد: 06 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أعمال تعبيد في شارع الوقار في خريبة السوق 

  • 06 أيلول 2026
  • 16:31
أعمال تعبيد في شارع الوقار في خريبة السوق 

خبرني  -  تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارع  الوقار، ضمن منطقة خريبة السوق، مساء اليوم ،  وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الامانة المهندس سليمان الشمري ان  اعمال التعبيد ستكون من اشارة خريبة السوق الى دوار السوق المركزي، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية .

بدوره أكد مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق. 
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مناورة إسرائيلية في إيلات تحاكي هجوما مباغتا على حدود الأردن
مناورة إسرائيلية في إيلات تحاكي هجوما مباغتا على حدود الأردن
  • 2026-09-06 16:01
تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون التعاونيات
تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون التعاونيات
  • 2026-09-06 14:33
الوطنية للتشغيل تعلن فتح التسجيل في معاهدها - رابط
الوطنية للتشغيل تعلن فتح التسجيل في معاهدها - رابط
  • 2026-09-06 14:25
حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025
حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025
  • 2026-09-06 13:02
حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن
حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن
  • 2026-09-06 12:53
الأردن يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد
الأردن يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد
  • 2026-09-06 12:50