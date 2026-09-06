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مناورة إسرائيلية في إيلات تحاكي هجوما مباغتا على حدود الأردن

  • 06 أيلول 2026
  • 16:01
مناورة إسرائيلية في إيلات تحاكي هجوما مباغتا على حدود الأردن
جنود إسرائيليون يجلون جنديا خلال تدريبات عسكرية سابقة

خبرني  - أعلن الجيش الإسرائيلي،  الأحد، أنه سيجري اعتبارا من غد الاثنين مناورة واسعة في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر ومنطقة وادي عربة المحاذية للحدود الأردنية، لمحاكاة سيناريو هجوم مباغت.

وقال الجيش -في بيان- إن المناورة في إيلات "ستقودها الفرقة 80 التابعة له، وأن منطقة العمليات ستشهد، اعتبارا من اليوم، حركة مكثفة لقوات الأمن والطائرات والسفن".

وبحسب تعبير البيان، فإن القوات الإسرائيلية "ستتدرب على مجموعة من السيناريوهات، تشمل هجوما مباغتا والتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية جوا وبحرا وبرا"، لكنه لم يوضح مدة المناورة.

وذكر البيان أن التدريب "يهدف إلى اختبار حماية البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود الأردنية ومنطقة إيلات، ورفع جاهزية القوات، إلى جانب استخدام القدرات الجوية والبحرية لتعزيز الدفاع عن المنطقة".

 

مناورة وتحذيرات

وأشار البيان إلى أن المناورة "تشمل أيضا اختبار التعاون بين أجهزة أمنية مختلفة، بينها الشرطة الإسرائيلية ونجمة داود الحمراء -الإسعاف الإسرائيلي- إضافة إلى التنسيق بين القوات البرية وسلاح الجو والقوات البحرية ضمن عملية مستمرة لتعزيز الجاهزية والكفاءة واختبار الدروس المستخلصة من القتال والأحداث الأمنية خلال السنوات الأخيرة".

وتأتي المناورة بعد أسبوع من تدريب أجراه الجيش الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري المحتل، قال إنه يهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة هجمات مباغتة ومعقدة.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت التحذيرات في إسرائيل بشأن احتمالات التسلل عبر الحدود الشرقية، حيث أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي، في يونيو/حزيران 2026، بإحباط محاولة تسلل بحرية إلى منطقة الفنادق في إيلات.

وقالت المصادر، وفق ما نقلت "القناة 15" الإسرائيلية الخاصة آنذاك، إن البحرية رصدت شخصا على دراجة مائية وصل من جهة الحدود الأردنية إلى منطقة الفنادق، وإن القوات أطلقت النار في الهواء قبل إطلاق النار باتجاهه بعد عدم توقفه، قبل أن يعود إلى المكان الذي جاء منه.

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