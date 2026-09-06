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سورية.. داعية ينتقد إقامة حفل لأصالة نصري

  • 06 أيلول 2026
  • 15:49
سورية داعية ينتقد إقامة حفل لأصالة نصري

خبرني - أثار الشيخ الدعوي محمد خير الذهبي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتقاده إقامة حفل للفنانة السورية أصالة نصري، وذلك على خلفية تعليق لوزير الثقافة السوري بشأن استضافتها.وانتقد الذهبي في منشور له تنظيم الحفل، معتبراً أن بعض الفعاليات الفنية والغنائية تتعارض مع رؤيته للأحكام والقيم الدينية والاجتماعية، كما وجّه انتقادات إلى وزارة الثقافة السورية بعد إغلاق التعليقات على أحد منشوراتها المتعلقة بالفعالية.
ورأى الذهبي أن إغلاق التعليقات يعكس، بحسب وجهة نظره، وجود اعتراضات واسعة على إقامة مثل هذه الحفلات، داعياً إلى إلغائها ومؤكداً أن موقفه يستند إلى قناعته الدينية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتجدد فيه النقاش عبر منصات التواصل حول طبيعة الفعاليات الفنية والثقافية وحدود الاختلاف بشأنها، بين مؤيدين لإقامة الحفلات باعتبارها جزءا من النشاط الثقافي والفني، ومعارضين لها انطلاقاً من رؤى دينية واجتماعية مختلفة.

ويبقى الجدل مفتوحا حول كيفية تحقيق التوازن بين تنوع النشاط الثقافي والفني واحترام اختلاف الآراء والقناعات داخل المجتمع.

 

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