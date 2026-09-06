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وفاة طفل غرقاً في قناة الملك عبدالله بإربد 

  • 06 أيلول 2026
  • 15:41
وفاة طفل غرقاً في قناة الملك عبدالله بإربد 

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني غرب إربد تلقت بلاغاً بتعرض طفل يبلغ من العمر (12) عاماً للغرق داخل قناة الملك عبدالله في محافظة إربد.

وبين الناطق الإعلامي أن فرق الغطس باشرت عمليات البحث والتفتيش، وتمكنت من العثور على الطفل وانتشاله من داخل القناة، ونقله إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً بالحادثة.

وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بالاقتراب من البرك الزراعية وقنوات المياه والتجمعات المائية غير المخصصة للسباحة، وعدم المجازفة بالدخول إليها تحت أي ظرف، لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم.
 

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