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الحسين اربد ينفي اقالة هايل

  • 06 أيلول 2026
  • 15:36
الحسين اربد ينفي اقالة هايل
هايل قبيل مباراة الجزيرة

خبرني - نفت مصادر في إدارة نادي الحسين الرياضي إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الكابتن أحمد هايل، عقب الخسارة الصادمة بخماسية امام الجزيرة في افتتاح مباريات الفريق في الدوري الأردني.

وبينت المصادر ان الإدارة ستجتمع بالجهاز الفني لمناقشة أسباب الخسارة ، وإيجاد حلول لها ، وان اقالة المدرب ليست ضمن اجندة الاجتماع.

 وحقق الجزيرة ، السبت ، فوزاً عريضاً على الحسين إربد بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة.

ويتصدر الجزيرة الدوري بفضل هذه النتيجة ، بفارق الهداف عن البقعة  والسلط ، فيما يتذيل الحسين اربد الترتيب.

 

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