مصرع 3 معتمرين مصريين بانقلاب حافلة في مكة

خبرني - لقي 3 مصريين مصرعهم في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعد انقلاب حافلة معتمرين، فيما أصيب آخرون.

وكانت حافلة تقل معتمرين مصريين انقلبت أثناء عودتها من المدينة المنورة إلى مكة الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في منشور على منصة "إكس"، أن "أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة يباشر حادثا مروريا لاصطدام حافلة نقل ركاب ومركبتين بمحافظة الجموم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال القنصل العام لمصر في جدة، السفير أحمد عبد المجيد، أن القنصلية تتابع تطورات حادث أتوبيس المعتمرين المصريين، بالتنسيق مع السلطات السعودية، للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على المواطنين المصريين.

وأضاف أن القنصلية تعمل على متابعة أوضاع المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتوفين، مع استمرار التواصل مع الجهات السعودية المختصة وأسر المواطنين.

وتداول مستخدمون على منصات التوصال الاجتماعي فيديو يظهر لحظات انقلاب الحافلة.

فيما تظهر فيديوهات أخرى من داخل الحافلة نشرها المعتمرون على حساباتهم قبل الحادث، وهم يرددون التلبية والشعائر الدينية.