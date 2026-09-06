بعد أشهر من بدء عملياتها وانطلاقها التمهيدي، ڤاليو تعلن رسمياً أولى محطات رحلتها في الأردن نحو منظومة دفع مرن رقمية متكاملة

خبرني - أعلنت شركة ڤاليو الأردن، التابعة لمجموعة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لأول مرحلة من أعمالها في المملكة، وذلك بعد أشهر من انطلاقها التمهيدي وبدء عملياتها التشغيلية وبناء حضورها المحلي في السوق الأردني.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في عمّان، بحضور رئيس مجلس إدارة ڤاليو الأردن، وزير الاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة الأسبق، معالي المهندس مثنى غرايبة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ڤاليو، وليد حسونة، والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف، إلى جانب نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المتخصصة في الاقتصاد والقطاع المالي والتكنولوجيا المالية.

واستعرضت الشركة خلال المؤتمر أبرز ما حققته منذ بدء عملياتها في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026، عقب حصولها مطلع العام على الرخصة النهائية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاطها بموجب رخصة التمويل المتخصص، بما يتيح لها تقديم حلول الدفع المرن وخدمات “الشراء الآن والدفع لاحقاً” للعملاء، بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة.

وأكدت ڤاليو الأردن أن دخولها السوق الأردنية يمثل امتداداً طبيعياً لخبرة الشركة الأم في السوق المصرية، حيث طورت ڤاليو نموذجاً رقمياً قائماً على البيانات الموثوقة وخدمات الدفع المرن، شكّل أساساً لمسيرتها الإقليمية. وفي الأردن، تعمل الشركة على توظيف هذه الخبرة بروح محلية تراعي خصوصية السوق واحتياجات العملاء والتجار الحقيقية، مع التركيز على بناء تجربة رقمية آمنة وسلسة تربط العملاء بشبكة متنامية من الشركاء التجاريين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الأردن تطوراً متسارعاً في منظومة التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مدعوماً بنضج البيئة التنظيمية، وتنامي استخدام القنوات الرقمية من قبل الأفراد والأعمال، ما يوفر بيئة مناسبة لتقديم حلول مالية متكاملة أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولاً.

وخلال مرحلة الإعداد والانطلاق التمهيدي التي بدأت مطلع العام، ركزت ڤاليو الأردن على بناء أسس حضورها المحلي، من خلال تطوير البنية التشغيلية والتقنية، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية، ودمج حلولها لدى شبكة متنامية من المؤسسات والعلامات التجارية والتجار في قطاعات ترتبط مباشرة بالإنفاق اليومي، بما يشمل التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والتجارة عبر القنوات الاجتماعية، والتعليم، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، وغيرها من القطاعات، سواء عبر نقاط البيع أو المنصات الرقمية.

كما عملت الشركة على إرساء الركائز المؤسسية والائتمانية اللازمة للنمو المسؤول والمستدام، من خلال التعاون مع شركاء مرخصين ومتخصصين في مجالات المعلومات الائتمانية، وحلول المدفوعات، والتكنولوجيا المالية. ويسهم هذا النهج في دعم عمليات تقييم الطلبات وإدارة المخاطر استناداً إلى بيانات ائتمانية موثوقة، إلى جانب تعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات المحلية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للعملاء.

وفي موازاة ذلك، أولت ڤاليو الأردن اهتماماً خاصاً ببناء فريق محلي من الكفاءات الأردنية في مختلف قطاعات الأعمال، بما يعزز قدرتها على فهم السوق المحلي واحتياجات العملاء والتجار، وتطوير حلول أكثر ملاءمة لتوجهاتهم وخياراتهم المفضلة.

ومنذ تأسيس مقرها في مجمع الملك حسين للأعمال، عززت الشركة حضورها الميداني بافتتاح ثلاثة فروع في مواقع استراتيجية تشمل الصويفية فيلدج، ومجمع الملك الحسين للأعمال، وتاج مول، وذلك ضمن توجهها لبناء تجربة متعددة القنوات تجمع بين سهولة الوصول إلى منصتها الرقمية وإمكانية التفاعل المباشر مع خدماتها وشبكة شركائها التجاريين.

وفي تصريح له خلال المؤتمر، قال رئيس مجلس إدارة ڤاليو الأردن، معالي المهندس مثنى غرايبة: "يمتلك الأردن اليوم مقومات مهمة لبناء اقتصاد رقمي أكثر انفتاحاً وقدرة على الاستفادة من الابتكار المالي، مدعوماً بتطور منظومة المدفوعات، وتقدم البيئة التنظيمية، وتنامي استخدام الحلول الرقمية من قبل الأفراد والأعمال. وما يهم في دخول شركات إقليمية إلى السوق ليس حجم الاستثمار وحده، وإنما القيمة التي تضيفها إلى المنظومة وقدرتها على بناء شراكات وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات السوق. وننظر إلى حضور ڤاليو في هذا السياق باعتباره فرصة لتعزيز التنوع والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، والاستفادة في الوقت ذاته من عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن ومصر وما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات وبناء نماذج أعمال عابرة للأسواق."

ومن جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ڤاليو، وليد حسونة: "جاء اختيار الأردن امتداداً طبيعياً لمسار ڤاليو الإقليمي ورؤيتها في بناء منصة تنطلق من أسواق تمتلك مقومات واضحة للنمو. ندخل الأردن بخبرة اكتسبناها على مدى سنوات في مصر، لكننا لا ننقل نموذجاً جاهزاً كما هو؛ بل نبني على هذه الخبرة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية. وما لمسناه منذ بدء عملياتنا يعزز قناعتنا بأن التوسع إلى الأردن خطوة استراتيجية نحو حضور طويل الأمد، خصوصاً في ظل ما يتمتع به السوق من كفاءات قوية، وقطاع خاص نشط، وعملاء أكثر انفتاحاً على التجارب الرقمية، ومنظومة مالية تتطور بصورة لافتة."

أما الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف، فقال: "منذ بدء عملياتنا في الأردن، ركزنا على بناء تجربة تجعل الدفع المرن جزءاً طبيعياً من رحلة الشراء، وتضيف قيمة ملموسة للعملاء والتجار في الوقت نفسه. اليوم ننظر إلى ما تحقق باعتباره نقطة انطلاق لمرحلة جديدة نركز خلالها على توسيع شبكة التجار والشركاء، وتطوير تجربة العملاء، ومواصلة الاستثمار في فريقنا المحلي، مع النمو بصورة مدروسة ومستدامة. وتبقى رؤيتنا منسجمة مع توجهات الشركة الأم في أن تكون ڤاليو منصة ذكية ورائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة، عبر حلول مرنة ومبتكرة تعزز جودة حياة الأفراد، وتدعم الشمول المالي."

وتقدم ڤاليو الأردن في مرحلتها الحالية حلول” الشراء الآن والدفع لاحقاً” من خلال تجربة رقمية تتيح للعملاء الوصول إلى خيارات دفع مرنة ضمن حدودهم الائتمانية المعتمدة، فيما تمنح التجار وسيلة إضافية لتحسين تجربة زبائنهم وتوسيع خيارات الدفع المتاحة أمامهم.

وتتطلع الشركة خلال المرحلة المقبلة إلى تعظيم القيمة التي تقدمها في السوق الأردنية، من خلال تطوير حلولها وتوسيع نطاق استخدامها، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لفهم احتياجات العملاء والأعمال بصورة أدق، بما يتيح تقديم تجارب أكثر ملاءمة وسلاسة. كما تخطط ڤاليو الأردن لمواصلة التعاون مع مختلف أطراف المنظومة المالية والتجارية والتقنية، بما يسهم في ترسيخ حلول الدفع المرن كخيار عملي وفعال ضمن الاقتصاد الرقمي الأردني.

