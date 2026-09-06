تقرير إسرائيلي: الكنيست يدرس إدخال عمال دروز من سورية

خبرني - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الكنيست يدرس السماح بإدخال عمال من الطائفة الدرزية في سوريا إلى إسرائيل للعمل في خطوة تستهدف المساهمة بمعالجة النقص باليد العاملة، ولا سيما الزراعة.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح لا يقتصر على تشغيل العمال في المزارع، بل يتضمن أيضاً إخضاعهم لبرامج تدريب مهني في عدد من المجالات، بينها الزراعة والطب ومهن أخرى.

وبحسب التقرير، فإن الفارق الكبير بين مستويات الأجور في سوريا وإسرائيل قد يشكل عاملاً مشجعاً للعمال، إذ أشارت الصحيفة إلى أن أجر يوم عمل في إسرائيل قد يعادل، وفق تقديراتها، ما يقارب ثلاثة أشهر من الأجور في سوريا، الأمر الذي قد يجعل العمالة السورية خياراً مطروحاً لسد النقص في الأيدي العاملة داخل مزارع الفاكهة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للسماح بتنظيم لقاءات بين أفراد عائلات درزية في سوريا وإسرائيل، على أن تُقام في موقع مخصص قرب الحدود من الجانب السوري.

وتأتي هذه التطورات في ظل حديث عن ترتيبات جديدة تتعلق بالتواصل والحركة في المناطق الحدودية، وسط ترقب لما ستؤول إليه المناقشات بشأن آليات تنفيذ هذه المقترحات وشروطها.