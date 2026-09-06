كلمة (يا حمار) تكلف رجلا 1225 ديناراً .. تفاصيل حكم قضائي في عمان

خبرني - أيدت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، إدانة متهم بجرم القدح الوجاهي، بعد ثبوت توجيهه عبارة "يا حمار" إلى مشتكي خلال جلسة تحقيق رسمية، وأمام عدد من أعضاء لجنة التحقيق.

وتعود القضية إلى لجنة شُكلت للتحقيق في تجاوزات مالية، حيث وقع خلاف بين المتهم والمشتكي أثناء مناقشة إفادته، قبل أن يرفع المتهم صوته ويوجه إليه العبارة المسيئة.

وأعلنت محكمة الدرجة الأولى عدم مسؤولية المتهم عن جرائم الذم والتحقير وتحقير موظف عام، لكنها أدانته بالقدح الوجاهي، وحكمت عليه بغرامة 25 ديناراً، وإلزامه بدفع 1200 دينار بدل أضرار معنوية، إضافة إلى الرسوم والمصاريف و60 ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية.

ولم يقبل المتهم بالحكم، فاستأنفه، محتجاً بعدم كفاية البينات وتباين شهادات بعض أعضاء لجنة التحقيق.

إلا أن المحكمة الاستئنافية ردت الاستئناف وأيدت الحكم، معتبرة أن الشهادات والبينات كانت كافية لإثبات الواقعة، وأن العبارة تمس كرامة المشتكي واعتباره، وأن الضرر المعنوي الناتج عنها يستوجب التعويض.