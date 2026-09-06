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الوطنية للتشغيل تعلن فتح التسجيل في معاهدها - رابط

  • 06 أيلول 2026
  • 14:25
الوطنية للتشغيل تعلن فتح التسجيل في معاهدها رابط

خبرني  - تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة بكافة محافظات المملكة واستقبال طلبات الدفعة/35 لمختلف القطاعات (الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع السيارات الكهربائية والهجينة والطاقة الشمسية بالإضافة الى قطاع تكنولوجيا المعلومات) للأعمار من (17-30 ) للذكور و(17-35) للإناث، ابتداءً من تاريخ 6/9/2026 ولغاية 8/10/2026.

للتسجيل من خلال الرابط : اضغط هنا

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.net.mil.jo أو زيارة أقرب معهد وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم (065631000)، أو التواصل عبر خدمة الواتساب (0775441900).

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