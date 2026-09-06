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نصف مليون مشاهدة لقمة الوحدات والفيصلي

  • 06 أيلول 2026
  • 14:14
نصف مليون مشاهدة لقمة الوحدات والفيصلي

خبرني  -  عكس الإقبال على متابعة منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم عبر المنصات الرقمية تنامي الحضور الجماهيري، بعدما تجاوز عدد مشاهدات بث قمة الوحدات والفيصلي عبر القناة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة القدم على منصة يوتيوب 502 ألف مشاهدة.

ويؤكد هذا الرقم حجم الاهتمام الجماهيري بالمنافسات المحلية، لا سيما المباريات الجماهيرية، في ظل توسع حضور النقل الرقمي وإتاحة المباريات أمام شريحة أوسع من المتابعين داخل الأردن وخارجه.

وسجل بث نهائي كأس السوبر الأردني بين الفيصلي والحسين اربد نحو 585 ألف مشاهدة، ليشكل الرقم الأعلى المسجل هذا الموسم عبر قناة الاتحاد، في مؤشر على ارتفاع معدلات متابعة البطولات المحلية عبر المنصات الرقمية.

وتوفر هذه المتابعة الرقمية فرصة لتعزيز انتشار الدوري الأردني والوصول إلى جماهير جديدة، إلى جانب ما تمثله من مساحة إضافية للترويج للمنافسة والأندية واللاعبين وتعزيز حضور كرة القدم الأردنية على المنصات الرقمية.

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