حسّان يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التّوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر

خبرني - ترأس رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، اجتماعا ضمَّ وزراء ومسؤولين وممثِّلين عن القطاع الخاص؛ لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتَّعاون مع القطاع الخاص، في ظلِّ الظُّروف التي تشهدها المنطقة.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركيَّة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنيَّة والقطاع الخاص، واتِّخاذ مختلف الإجراءات والتَّدابير اللازمة لاستدامة انسيابيَّة حركة البضائع بكفاءة، عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدوديَّة.

وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة، التي تعمل كمحور لوجستي وإقليمي بكفاءة عالية، وبطاقتها التشغيليَّة الكاملة، وتشهد إقبالاً متزايداً من دول وشركات عالميَّة، وزيادة ملحوظة في عمليَّات الشَّحن في ظلّ تواقيت مناولة منافسة؛ لضمان انسيابيَّة حركة البضائع ونقلها، إلى جانب جميع المعابر الحدوديَّة الأخرى، كما جرى عرض الخطط والبدائل اللوجستيَّة المتاحة للتعامل مع تداعيات الظُّروف الرَّاهنة؛ بما يضمن استدامة سلاسل التوريد والإمداد بكفاءة، وتوفير مختلف السِّلع والمواد الأساسيَّة في السوق المحليَّة.

وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير النَّقل ووزير العمل نضال القطامين، ووزير الاتِّصال الحكومي محمَّد المومني، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة، ومدير عام الجمارك اللِّواء أحمد العكاليك، والرَّئيس التَّنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصَّفدي، ورئيس سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة شادي المجالي، وممثِّلون عن غرفة تجارة عمَّان والقطاع الخاص.