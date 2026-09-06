إنستغرام يصنف صورك الحقيقية على أنها محتوى ذكاء اصطناعي.. ما السبب؟

خبرني - وسعت منصة "إنستغرام" في الآونة الأخيرة استخدامها لعلامات وأوصاف الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت بوضع علامات تلقائية على الصور والمحتوى الذي تشتبه في كونه مصنوعا باستخدامه، ولكن يبدو أن هذه العلامات تخطئ وتصف صورا حقيقية بأنها مولدة بالذكاء الاصطناعي والعكس صحيح، حسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

ورغم أن المنصة تضع علامة مولد بالذكاء الاصطناعي على الصور الحقيقية، فإنها تترك بعض المحتوى المولد من التقنية دون علامات.

وما يزال سبب هذا الارتباك في آليات الوصف لدى المنصة مجهولا حتى الآن، إذ تنوعت الأسباب التي تؤدي إلى وضع علامات الذكاء الاصطناعي.

وأفاد أحد المستخدمين في منشور على منصة "ثريدز" التابعة لشركة "ميتا" بأن علامة التوليد بالذكاء الاصطناعي تظهر عند إزالة خلفية الصورة بشكل كبير باستخدام إحدى الأدوات، وأشار آخر إلى أن العلامة ظهرت معه بعد أن استخدم منصة "كانفا" لتعديل الصورة.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في منصة "إنستغرام"، إذ حدثت سابقا في عام 2024 عندما وضعت المنصة العلامات على الكثير من الصور الفوتوغرافية فيها.

وبررت "ميتا" – الشركة الأم لإنستغرام – آنذاك هذه الأزمة بأنها تفحص الصور بحثا عن علامات وصفية من نوع "آي بي تي سي" (IPTC) و"سي تو بي إيه" (C2BA)، وهي العلامات التي تثبت إن كانت الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي أم لا بدرجة معقولة من اليقين.

وأوضح تقرير "ذا فيرج" أن هذه العلامات كانت توضع على الصور حتى وإن كان هناك تدخل صغير للغاية للذكاء الاصطناعي فيها من قبل أدوات ذكية مثل أدوات "أدوبي" المختلفة.

وتأتي أزمة علامات الذكاء الاصطناعي الجديدة في "إنستغرام" في أعقاب إعلانها التوسع في آليات الكشف عن حسابات المؤثرين المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

وكانت "إنستغرام" أعلنت في وقت سابق أنها ستضع علامات تميز حسابات المؤثرين المولدة بالذكاء الاصطناعي وستقوض وصولها إذا لم يفصح الحساب عن ماهيته، وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

وإذا أفصح الحساب عن أن الصورة التي يشاركها مولدة بالذكاء الاصطناعي، فإنه لن يواجه أي نوع من أنواع التقييد أو العقوبات.

جزء من اللوم على كانفا

وأفاد تقرير "ذا فيرج" أن جزءا من اللوم في هذه الأزمة يقع على عاتق منصة "كانفا" الشهيرة لتعديل الصور وذلك بناء على تصريح من المنصة.

وكانت "كانفا" صرحت لأحد صناع المحتوى بأن بعض أدوات المساعدة على تصميم المحتوى الخاصة بها كانت تحمل علامة مولدة بالذكاء الاصطناعي، وهو خطأ أصلحته المنصة.

وتكرر الأمر مع بعض الصور التي تم تعديلها باستخدام هواتف "آيفون" وأداة تعديل الصور الموجودة فيها، فضلا عن صور أخرى كانت تحمل علامات وصفية تمنع الذكاء الاصطناعي من قراءتها واستخدامها للتدريب.

لذلك، لا يبدو أن هناك سببا واضحا لوضع علامة مولدة بالذكاء الاصطناعي في "إنستغرام" حتى الآن.

كيف يمكنني تفادي هذه العلامة؟

لا توجد آلية واضحة في الوقت الحالي لتفادي علامات الذكاء الاصطناعي، ولكن انتشرت بعض النصائح في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تقلل احتمالية وضع العلامة.

وأشار بعض المستخدمين إلى تجنب استخدام أدوات "كانفا" في الوقت الحالي لإزالة خلفيات الصور، بينما قرر آخرون تجاهل العلامة تماما لعدم وجود آلية واضحة أو طريقة تمكنهم من السيطرة عليها.