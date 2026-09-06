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كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول البشرة وطرق العناية بها

  • 06 أيلول 2026
  • 13:40
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول البشرة وطرق العناية بها

خبرني  - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية محاضرة علمية متخصصة حول البشرة وطرق العناية بها، قدّمتها الدكتورة ريهام الغرايبة، وتناولت خلالها أبرز المفاهيم المتعلقة بصحة البشرة، والعوامل المؤثرة فيها، إلى جانب أحدث أساليب العناية بها وطرق اختيار المستحضرات المناسبة وفقًا للاحتياجات المختلفة.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا لافتًا من طلبة الكلية، لما تضمنته من معلومات علمية وتطبيقات عملية أسهمت في تعزيز معارفهم، وربط الجانب الأكاديمي بالممارسات التطبيقية في مجال العناية بالبشرة والمستحضرات الجلدية.
وأكد عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان حرص الكلية على تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في إثراء معارف الطلبة وتنمية مهاراتهم، وتعريفهم بأحدث المستجدات في المجالات المرتبطة بالصيدلة والعناية بالبشرة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة العلمية التي تنظمها كلية الصيدلة، بهدف تطوير مهارات الطلبة، وتوسيع معارفهم التطبيقية، وتأهيلهم لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصيدلاني.
 

كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول البشرة وطرق العناية بها
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول البشرة وطرق العناية بها
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول البشرة وطرق العناية بها
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة علمية حول البشرة وطرق العناية بها

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