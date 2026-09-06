أزمة في العراق .. يونس محمود يصعّد ضد درجال بشكوى للنزاهة واتهامات بتجاوزات مالية

خبرني - قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود (43 عاماً)، السبت، إن الاتحاد تفاجأ بديون بلغت نحو تسعة مليارات دينار عراقي (6.87 ملايين دولار أميركي)، تعود إلى عهد الإدارة السابقة برئاسة عدنان درجال، فيما كشف عن تقديم ملفات إلى هيئة النزاهة تتعلق بالإدارة السابقة.

وذكر محمود خلال حضوره ملتقى الحوار والإبداع، الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حجم ديون الاتحاد كان مفاجئاً لنا، إذ وصل إلى نحو 9 مليارات دينار عراقي، رغم أنني كنت نائباً لرئيس الاتحاد في الإدارة السابقة، ما تسبب بتقييد حركة الاتحاد في عدد من الملفات"، مبيناً أن "هناك أموالاً كانت تصرف بصورة غير صحيحة في عهد الإدارة السابقة". وكشف محمود عن "تقديم أول ملف إلى هيئة النزاهة ضد رئيس الاتحاد السابق عدنان درجال"، مؤكداً أنه "سيقدم أربعة ملفات أخرى خلال الأيام المقبلة". وأشار إلى أن "هناك طرفاً ثالثاً يعمل على تغذية بعض الأمور والخلافات لتحقيق مصالح شخصية"، مؤكداً أن "الاتحاد سيواصل عمله بعيداً عن هذه المحاولات التي تهدف لعرقلته، ويركز على ما يخدم كرة القدم العراقية".

وأضاف محمود: "أنا واضح في موضوع أموال الاتحاد، ولا يوجد لدي شيء أخفيه أو أخشاه، ولا أحتاج إلى أموال الاتحاد، وحتى خلال الدورة السابقة كنت أصرف على الاتحاد، وكنت الوحيد الذي لا يتقاضى مخصصات للسكن أو مخصصات أخرى". وأوضح محمود أنه "اتخذ قراراً بالتنسيق مع أعضاء المكتب التنفيذي بتحمل مسؤولية ملف الديون والتفاوض مع الدائنين من أجل جدولتها ومنح الاتحاد الوقت الكافي لتسديدها"، لافتاً إلى أن "هناك جهات قامت بأعمال أو قدمت بضائع إلى الاتحاد ولم تطالب بمستحقاتها على مدى أربع سنوات، لكنها بدأت بالمطالبة بها بعد تسلمي رئاسة الاتحاد".

ومضى قائلاً: "واجبي بصفتي رئيساً للاتحاد هو معالجة الديون الموجودة، وقدمت إلى الدولة قائمة كاملة بها تبلغ نحو 9 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن المستحقات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد". وبشأن عقد رابطة الدوري الإسباني، قال محمود: إن "الاتحاد قرر عدم تجديد العقد بعد مرور ثلاث سنوات، لعدم تحقيق نتائج ملموسة منه"، مؤكداً أن "الاتحاد لم يستفد من عقد الليغا بالشكل الذي كان مأمولاً".

ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من عدنان درجال على تصريحات يونس محمود.