المياه: ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه وشبكاتها في عدة مناطق بالمملكة

خبرني - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه أن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا واستمراراً لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه نفّذت حملات تفتيشية بمرافقة تشكيلات أمنية من مديرية الأمن العام أسفرت عن ضبط أشخاص أثناء قيامهم بسرقة أغطية مناهل في منطقة سحاب، وإزالة خطين مخالفين بقطر 2 إنش في الموقر كانا يُستخدمان لتعبئة الصهاريج بطريقة مخالفة، بالإضافة إلى ردم أربعة آبار مخالفة في منطقتي الرامة وسويمة تُستغل لبيع المياه للشاليهات والمزارع، كما ضبط قطع حفارة مخالفة في منطقة حوارة بإربد.

وكشفت الحملة أيضا عن ضبط اعتداء على الخط الناقل "منجا" عبر شبك خط بقطر 3 إنش يزود بركاً زراعية كبيرة ومزارع ومشتلاً، فضلاً عن ضبط خط بقطر 1 إنش في سحاب يُغذّي محطة لغسيل السيارات ومجمعاً سكنياً وتجارياً، إضافة الى ضبط ثلاثة خطوط مخالفة في ناعور تزود منازل وآباراً تجميعية؛ حيث شرعت الكوادر الفنية بإزالة كافة الاعتداءات المضبوطة وفصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بكل واقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية.

وأشادت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالجهود الكبيرة لمديرية الأمن العام وتشكيلاتها وكذلك إسناد المواطنين للحملة والذي يُعد ركيزة أساسية في إنجاحها، مؤكدة أنها ستواصل جهودها المكثفة من خلال تنفيذ أحكام القانون لمنع الاعتداءات وحماية المصادر المائية في جميع مناطق المملكة.

