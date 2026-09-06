خبرني - أثارت مشاهد مصورة لحفل عقد قران أقيم في الساحة الخارجية لمسجد "الفتاح العليم" في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر حالة واسعة من الجدل والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات حاسمة من المغردين والناشطين بضرورة التصدي لما وصفوه باختراق قدسية المساجد وهيبتها.

وأظهرت المقاطع المتداولة العروسين والمدعوين يحتفلون ويرقصون على أنغام الموسيقى داخل الساحة الخارجية للمسجد، إلى جانب وجود عازفة أداء تحيي المناسبة أمام مجسم ديكوري ضخم صُمم على هيئة "مصحف شريف" كُتبت عليه آيات من سورة الروم.

كما تداول المتابعون بطاقات دعوة للحفل صُممت على شكل المصحف الشريف، مما أثار حفيظة قطاع واسع من الجمهور اعتبر هذه المظاهر استهانة بحرمة بيت الله وتجاوزا لآداب التعامل مع القرآن الكريم.