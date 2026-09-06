مصر.. مقتل 5 تجار مخدرات في اشتباكات مع الشرطة

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، توجيه ضربة استباقية جديدة لبؤر إجرامية من جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، مشيرة إلى مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للاتجار بها.

وأشارت إلى استهداف هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهما والحكم عليها بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "اتجار بالمخدرات – سلاح ناري بدون ترخيص– سرقة بالإكراه – هتك عرض – استعراض قوة – بلطجة – سرقة وسائل نقل – قتل – ضرب - تبديد.

وذكرت أن العمليات جرت بنطاق محافظتي الدقهلية والبحيرة، وأصيب فرد شرطة، فيما جرى ضبط باقي عناصر تلك البؤر.

ولفتت إلى ضبط قرابة 650 كيلو غراما من المواد المخدرة المتنوعة وقرابة 22 ألف قرص مخدر و66 قطعة سلاح ناري متنوعة، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 94 مليون جنيه، وفق الوزارة.